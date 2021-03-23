مشرفة على انتخابات الكنيست: النتائج لن تظهر قبل يوم الجمعة

كتب - هاشم الفخرانى

أعلنت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية بإسرائيل، أورلى عَدِس، إن عملية فرز الأصوات فى انتخابات الكنيست ستجرى غدا، الأربعاء، ولذلك ليس متوقعا صدور النتائج قبل يوم الجمعة، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المسؤولة أن نسبة الإقبال بلغت 14.8٪، بزيادة بلغت نسبتها 0.3% مقارنة بالانتخابات السابقة.

وبدأت عملية الاقتراع فى انتخابات الكنيست اليوم، والتى تجرى للمرة الرابعة فى غضون عامين، فى الساعة السابعة صباحا، علما أن عددا من صناديق الاقتراع لم تفتح أبوابها بسبب عراقيل فرضت.

ويتوقع أن يبدأ التصويت فيها خلال الساعات المقبلة، حيث أن هناك أصوات لإسرائيليين يخضعون للحجر الصحى، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويبلغ عدد الناخبين 6,578,084 ناخبا، سيصوتون فى 13,685 صندوق اقتراع، بينها 751 صندوقا مخصصا لمرضى كورونا والمتواجدين فى حجر صحى.