اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مشرفة على انتخابات الكنيست: النتائج لن تظهر قبل يوم الجمعة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 01:51 م
مشرفة على انتخابات الكنيست: النتائج لن تظهر قبل يوم الجمعة انتخابات الكنيست
كتب - هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت المديرة العامة للجنة الانتخابات المركزية بإسرائيل، أورلى عَدِس، إن عملية فرز الأصوات فى انتخابات الكنيست ستجرى غدا، الأربعاء، ولذلك ليس متوقعا صدور النتائج قبل يوم الجمعة، ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن المسؤولة أن نسبة الإقبال بلغت 14.8٪، بزيادة بلغت نسبتها 0.3% مقارنة بالانتخابات السابقة.

وبدأت عملية الاقتراع فى انتخابات الكنيست اليوم، والتى تجرى للمرة الرابعة فى غضون عامين، فى الساعة السابعة صباحا، علما أن عددا من صناديق الاقتراع لم تفتح أبوابها بسبب عراقيل فرضت.

ويتوقع أن يبدأ التصويت فيها خلال الساعات المقبلة، حيث أن هناك أصوات لإسرائيليين يخضعون للحجر الصحى، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ويبلغ عدد الناخبين 6,578,084 ناخبا، سيصوتون فى 13,685 صندوق اقتراع، بينها 751 صندوقا مخصصا لمرضى كورونا والمتواجدين فى حجر صحى.


إسرائيل

تل أبيب

القدس المحتلة

انتخابات الكنيست

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الضفة الغربية" تشعل حرب التصريحات بين فلسطين وإسرائيل.. رئيس لجنة "الخارجية" بالكنيست: المستوطنات أمر واقع وعليكم تقبله.. والخارجية الفلسطينية تؤكد التعرض لهجوم استيطانى استعمارى واسع يهدف للتهويد وأسرلة القدس

الأربعاء، 17 مارس 2021 07:00 ص

الليكود يتصدر استطلاعات الرأى قبل أسبوع من انتخابات الكنيست ويحصل على 28 مقعدا

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:50 م

رئيس لجنة الخارجية والأمن فى الكنيست: الاستيطان فى الضفة الغربية أمر واقع غير قابل للتغيير

الثلاثاء، 16 مارس 2021 12:40 م

كل ما تريد معرفته عن انتخابات الكنيست والأحزاب المشاركة وفرص الفوز

الثلاثاء، 09 مارس 2021 05:57 م

يرفض حل الدولتين.. تعرّف على منافس نتنياهو فى انتخابات الكنيست المقبلة

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 03:13 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة