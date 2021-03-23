مساهمات جهاز تنمية المشروعات لدعم المرأة.. تمويل بقيمة 9.1 مليار جنيه الأبرز

حقق جهاز تنمية المشروعات، طفرة كبيرة فى تمويل مشروعات المرأة خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى نهاية عام 2020 وذلك وفقا لما أعلنته نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، حيث قدم 9.1 مليار جنيه مولت 623.5 ألف قرض منها 27.851 قرض للمشروعات الصغيرة و595.700 قرض للمشروعات متناهية الصغر.
ونرصد فيما يلى 11 معلومة مهمة عن جهود جهاز تنمية المشروعات في مساندة خطط الدولة ومشروعاتها:
- تقديم الجهاز تمويلا بقيمة 9.1 مليار بمقدار 623.5 ألف قرض منها 27.851 قرض للمشروعات الصغيرة و595.700 قرض للمشروعات متناهية الصغر
- القروض الموجهة للمرأة مثلت 46% من إجمالى القروض التى وفرها الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال نفس الفترة
- القروض الموجهة لمشروعات المرأة أتاحت 702.742 فرصة عمل بجميع محافظات الجمهورية
- حظيت محافظات الوجه القبلى بالمرتبة الأولى من حيث التمويل الموجه لمشروعات المرأة حيث حصلت على 4.8 مليار جنيه بما يعادل 53% من إجمالى المنصرف من الجهاز للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
- بلغت مشاركة المرأة فى خدمات الشباك الواحد التى يوفرها الجهاز من مختلف فروعه بالمحافظات 29%
- حصلت ما يزيد على 18 ألف سيدة على دورات تدريبية
- استفادت حوالى ألفين سيدة وفتاة من خدمات التدريب على الصناعات والحرف اليدوية والتراثية فى مختلف محافظات الجمهورية
- نسبة استفادة المرأة من خدمات الصحة الأولية وصلت إلى 90%
- نسبة استفادة المرأة في مجال خدمات محو الأمية تراوحت هذه النسبة بين 60 و70%
- حققت المرأة استفادة قدرها 90% من مشروعات رياض الأطفال .
- بلغت نسبة المرأة حوالى 45% من خدمات التدريب من أجل التشغيل التى يقدمها الجهاز
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