مداهمة بؤر إجرامية وسقوط تجار مخدرات فى حملات أمنية بأسيوط والدقهلية

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حيث أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى ) والإشتراك مع مديرية أمن أسيوط قيام شخصين، لهما معلومات جنائية بالإتجار فى مخدر الحشيش والذخائر غير المرخصة متخذين من دائرة مركز شرطة الغنايم مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال تواجدهما بمسكنهما بدائرة مركز شرطة الغنايم وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش- عدد من الطلقات النارية– 2 خزينة بندقية آلية – فرد خرطوش - عدد من الطلقات ذات العيار – مبلغ مالى 5 هواتف محمولة – 2 سيارة

ورصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعات ( الأمن الوطنى – الأمن العام – الأمن المركزى) والاشتراك مع مديرية أمن الدقهلية والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة نشاط عدد من العناصر الإجرامية من متجرى المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة منية النصر.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط عنصرين من العناصر الإجرامية، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز حال تواجدهما بمسكن أحدهما بدائرة المركز، وبحوزتهما 60 طربة لمخدر الحشيش– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض – ميزان.

وباستهداف 3 عناصر إجرامية أمكن ضبط إثنين منهم وجارى تكثيف الجهود لضبط الأخير، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة المركز، حال تواجدهما بمحيط مسكن المتهم الثالث بدائرة المركز، وبحوزتهما 15 طربة لمخدر الحشيش– 10 لفافة لمخدر البانجو– مبلغ مالى – 2 هاتف محمول – 2 سلاح أبيض .