محافظ القاهرة: وفرنا فرص عمل للسيدات بمشروعات تطوير العشوائيات

كتب ــ سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن المحافظة اهتمت بمشروعات تطوير العشوائيات بشكل كبير لينعكس ذلك على السكان وتغيير أسلوب حياتهم فى المجتمعات الجديدة التى انتقلوا إليها، حيث تم العمل على توفير فرص عمل للسيدات اللاتى تعول أسرهن من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.



وأضاف محافظ القاهرة لـ"اليوم السابع"، أن العاصمة وفرت أماكن بمشروعات المحروسة والأسمرات وروضة السيدة، لتكون نواة للمشروعات الصغيرة والتى وفرت لرص حمل للمرأة بهذه المناطق حيث تم افتتاح أكثر من مشغل للخياطة، ليتخول بعد ذلك ليصدر الى الخارج وهو ما حدث فى الأسمرات.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الاهتمام بالعشوائيات ليس فقط فى توفير وحدات سكنية لسكان المناطق العشوائية، ولكن يشمل رفع المستوى المعيشى للأسر وتوفير كافة الخدمات للسكان مع مراعاه الحالات التى تحتاج إلى مساعدات .



وأوضح المحافظ، أن سكان المناطق العشوائية يتسلمون الوحدات مجهزة بالكامل، لتوفير حياة كريمة لهم، عقب نقلهم من المناطق العشوائية التى يتم إزالتها ضمن خطة الدولة لتطويرها، وانقاذ ألاف الأسر من المناطق الخطرة.

ويأتى ذلك اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوفير حياة كريمة للمواطنين ، وفي اطار التزام الدولة بتنفيذ ما تضمنه دستور عام 2014 بشأن وضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات واعادة التخطيط وتوفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين حياة المواطنين والصحة العامة والاهتمام بالابعاد الاجتماعية لكافة المواطنين .







