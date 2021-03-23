محافظ الشرقية: جارٍ تنفيذ 93 مشروع صرف بتكلفة 12 مليارا و356 مليون جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية معدلات أداء ونسب تنفيد مشروعات الصرف الصحى الجارية بمركز ومدينة مشتول السوق، والمقامة بتكلفة 642 مليون جنيه لتساهم وبشكل كبير فى توفير مشروع صرف صحى آمن وسليم، وحفاظاً على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

أوضح محافظ الشرقية فى بيان، أنه جارٍ تنفيذ 93 مشروعا بقطاع الصرف الصحى بتكلفة إجماليه بلغت 12 مليارا و356 مليون جنيه والتى تشمل إقامة 33 محطة معالجة و194 محطة رفع بالإضافة الى خطوط طرد وانحدار وشبكات لخدمة قرى ومدن المحافظة، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية وهامة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات.

وجه المحافظ، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بإلزام الشركة المسند لها تنفيذ تلك الأعمال ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى المحدد مع مراعاة الجودة فى العمل والالتزام بالمواصفات المحددة، مؤكداً ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء تنفيذ الأعمال لمواجهة فيروس كورونا والتأكد من ارتداء العمال الكمامة الواقية بالإضافة إلى إجراء أعمال التطهير والتعقيم للمعدات المستخدمة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

من جانبه، أوضح المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه جارٍ تنفيذ 3 مشروعات بقطاع الصرف الصحى بمركز ومدينة مشتول السوق بتكلفة مالية بلغت 642 مليون جنيه، حيث شملت تلك المشروعات إنشاء محطة معالجة تعمل بطاقة 10 آلاف م3/اليوم و3 محطات رفع صرف صحى بقريتى ابراش وكفر ابراش بتكلفة 200 مليون جنيه، وإنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية نبتيت بتكلفة 360 مليون جنيه، وإنشاء شبكات وخطوط طرد ومحطات رفع للقرى التابعة لمحطة صرف صحى مشتول السوق بتكلفة 82 مليون جنيه، وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من خلال تنفيذ مشروعات صرف صحى آمنة وسليمة تعود بالنفع والفائدة عليهم.