محافظ أسيوط: توفير الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات "حياة كريمة" بـ7 مراكز

أسيوط - فريق المحافظات

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع مناقشة واستعراض جهود توفير الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات البنية الأساسية والخدمات التى سيجرى تنفيذها بالقرى والمراكز المستهدفة ضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى، وبحث آليات تنفيذ المشروع الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى "حياة كريمة " والذى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة بعدد 149 قرية وسيتم البدء بمركز ساحل سليم كأولوية أولى عاجلة.

جاء ذلك بحضور أسامة سحيم رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، وعبدالرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح ويسرى كامل رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وتاج جلال رئيس مركز ومدينة أبنوب ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط والمهندسة هبة عبدالناصر مدير مشروع تطوير الريف بجهاز التعمير وشريف دياب منسق مشروع تطوير الريف المصرى بالمحافظة ونواب رؤساء مراكز صدفا ومنفلوط والبدارى.

واستعرض المحافظ، خلال الاجتماع، الإجراءات والخطوات التى تمت من خلال تدقيق المشروعات وتحديد الاحتياجات بكل قرية، فضلًا عن نتيجة اختيار قطع الأراضى بكل قرية اللازمة لإقامة مشروعات تعليمية وخدمية عليها بالقرى الأكثر احتياجًا ، مستعرضًا نتائج المسح الشامل للقرى المستهدفة ضمن المشروع، مؤكدًا مراعاة الأولويات وفقًا لاحتياجات القرى المستهدفة بالمشروع ، وذلك تلبية لاحتياجات الأهالى، مشددًا على ضرورة التدقيق الجيد للمشروعات المقترحة بكافة القطاعات بالتنسيق مع مسئولى جهاز التعمير "الجهة المنفذة للمشروعات".

وأكد محافظ أسيوط، ضرورة مراعاة فتح منافذ تسويقية بمراكز الشباب كوحدات منتجة وتسويق لمنتجات الجمعيات الأهلية والشباب وتنمية الموارد الذاتية لمراكز الشباب بتلك القرى، لافتًا إلى أهمية المشروع القومى لتطوير قرى الريف المصرى والذى يستهدف إحداث تطوير شامل لكافة قرى الريف المصرى خلال 3 سنوات بإستثمارات عملاقة ، وذلك من خلال العمل على مستوى مراكز إدارية بالكامل، لافتًا إلى أن المشروع سوف يحدث نقلة نوعية غير مسبوقة فى تاريخ التنمية فى مصر، وتشارك كل أجهزة الدولة فى تخطيط وتنفيذ المرحلة الأولى منه خلال عام واحد تنفيذًا لبرنامج الحكومة لاستهداف الفجوات التنموية فى القرى الأكثر احتياجًا وتنمية الصعيد وتوفير أسس ومتطلبات الحياة الكريمة لكل مواطن وفقًا لرؤية مصر 2030 ، واستراتيجية التنمية الشاملة.

يذكر أن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى يستهدف 7 مراكز بالمحافظة خلال مرحلته الجديدة بإجمالى 149 قرية و894 تابعا، وسيتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 5 مراكز هى "ساحل سليم وأبوتيج وأبنوب وصدفا والفتح" وسيتولى جهاز تعمير الوادى الجديد تنفيذ المشروعات بمركزى "منفلوط وديروط" لافتًا إلى أن هذه المراكز والقرى والنجوع التابعة لها سوف تشهد تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية بتلك القرى والنجوع.