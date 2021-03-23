مؤتمر صحفى لرئيس الوزراء ونظيره الأردنى بعد قليل

كتبت هند مختار

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ونظيره الأردنى الدكتور بشر الخصاونة، بعد قليل مؤتمرا صحفيا.

انعقدت، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء الأردني، اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدي البلدين، حيث حضر من الجانب المصري، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وسفير مصر لدى عمان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين وممثلي الجهات المعنية.

وحضر من الجانب الأردني، وزراء: الصناعة والتجارة والتموين، المياه والري، والتخطيط والتعاون الدولي، والأشغال العامة والإسكان، والنقل، والسياحة والآثار، والدولة لشئون رئاسة الوزراء، والزراعة، والطاقة والثروة المعدنية، والاقتصاد الرقمي والريادة، والداخلية المكلف بعمل وزير الصحة، وسفير الأردن لدى القاهرة، وعدد من المسئولين وممثلي الجهات المعنية.