كيف تحصل على تعويض لمنزلك ضد مخاطر حوادث الرياح والطقس الخماسينى؟

كتب – حسام الشقويرى

تشهد البلاد موجة من الطقس السىء والرياح المحملة بالرمال ، والتي تتسبب في كثير من الحوادث العارضة للمنازل نظرا لشدتها على بعض المناطق ، سواء بتعرض أجزاء للانهيار بسبب شدة الرياح أو سقوط عمود نورأو شجرة كبيرة على أحد المنازل، الأمر الذى يتسبب في حدوث خسائر كبيرة وتلفيات ، ومن أمثلتها سقوط جزء من بلكونة عقار بعزبة الشال بالمنصورة، وسقوط سقف خشبي لأحد المنازل بمدينة دمياط ، وانهيار منزل مكون من طابقين مبني بالطوب اللبن بقرية دجوى التابعة لمدينة بنها، وتحتاج كل هذه الخسائر إلى أموال طائلة لإعادة البناء ، ويمكن الحصول على تعويض مناسب يغطى قيمة هذه التلفيات ، عن طريق عمل تغطيات تأمينية ضد مخاطر الكوارث الطبيعية ومنها مخاطر شدة الرياح .

وتشمل وثيقة تأمين الممتلكات تغطية تأمينية على ممتلكاتك ضد الأخطار التي قد تلحق بها نتيجة لوقوع حوادث طبيعية، ويدفع العميل بموجب عقد تأمين الممتلكات قسطًا شهريًا يتناسب مع قيمة الممتلكات المؤمن عليها والمخاطر التي تم الاتفاق على تغطيتها، وفى حالة وقوع حادث ينجم عنه خسارة هذه الممتلكات، تلتزم شركة التأمين بدفع قيمة الخسائر أو الأضرار التى لحقت بالممتلكات المؤمنة وفقاً لبنود عقد الوثيقة.

ويسعى الإتحاد المصرى للتأمين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتدشين مجمعة جديدة لتغطية الأخطار الطبيعية بشكل إجبارى، لتوفير الحماية والتغطية الخاصة بالممتلكات والمشروعات التى تتعرض لهذه الأخطار، حيث جارى إعداد الصياغة النهائية للنظام الأساسى للمجمعة لمراجعتها من قبل الإتحاد المصرى للتأمين لإرسالها للهيئة العامة للرقابة المالية لإقرارها.

يذكر أن النظام الأساسى لمجمعة الأخطار الطبيعية قد تم التوقيع عليه من جميع شركات الممتلكات العاملة بالسوق، وتتولى المجمعة تغطية وثائق وملاحق الأخطار الطبيعية وذلك لتأمينات الحريق والهندسي التي تصدر من الشركات الأعضاء، بجانب معاونة الشركات الأعضاء على تحمل الأخطار الطبيعية والتي تشارك فيها كل شركة بنسبة من حصتها، بقيام المجمعة ببناء أنظمة فعالة لإدارة الأخطار الطبيعية والمعاونة في وضع الشروط والأسس الفنية للاكتتاب السليم، كما تتولى المجمعة بحث المطالبات التى تقدم للشركات الأعضاء وتحيلها إليها هذه الشركات لدراستها وإبداء الرأي فيها وتقدير قيمتها تمهيداً لتسويتها بمعرفة الشركة المسندة، على أن يكون رأى المجمعة ملزم لأعضاء المجمعة، كما تقوم بإعداد الخرائط والبيانات الإحصائية الخاصة بالأخطار الطبيعية فى مصر والأخطار المؤمن عليها بشركات التأمين الأعضاء، وكذلك إعداد البرامج والإجراءات اللازمة لإعادة التأمين والإتفاقيات الخاصة بالمجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية طبقاً للأسعار الإسترشادية التى تحددها اللجنة الإدارية مع مراجعتها كل فترة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات اللازمة للحد من آثار الأخطار الطبيعية والتعاقد مع الجهات ذات الخبرة الفنية لمعاونتها فى تحقيق أغراضها.