كيف تتصدى إدارة المرور لموجة الأتربة والرياح على الطرق بعد تحذيرات الأرصاد

كتب عبد الرحمن سيد

ناشدت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء علاء متولى مساعد الوزير للمرور، بالالتزام بمجموعة من الإرشادات العامة والتعليمات لقائدى السيارات أثناء السير أعلى الطرق والمحاور والميادين، بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح المثيرة للرمال والأتربة، والتى تصل حد العاصفة، بعد تحذيرات الأرصاد.

ونرصد أبرز تلك الإرشادات فى نقاط وجيزة كالتالى:..

- يجب السير بسرعات منخفضة مع تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية بسبب الأتربة

- يجب مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل

- يجب استخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب لتأمين مسارك ومسار الآخرين

- عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

- ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40-50 مترًا" بسرعة 100 كم

- عدم استخدام التليفون المحمول لأنه يؤدى إلى فقدان التركيز أثناء القيادة

- منع السير على الطرق تحت تأثير المواد المخدرة لأنها تتسبب فى وقوع حوادث مروعة

- تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق فى الحالات التى يمنع فيها التخطى

- عدم السير بسرعات عالية والالتزام بالسرعات المقررة أعلى الطرق

- منع السير عكس الاتجاه لعدم وقوع الحوادث المرورية

- استعمال مساحات السيارة باستمرار والإضاءة والأنوار العالية

- التأكد من صلاحية الإطارات وضغط الهواء فيها قبل الخروج بالسيارة

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد طقس الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشرقية وسيناء قد تصل لحد العاصفة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد .