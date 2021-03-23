اليوم السابع
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كيفية تحرير محضر في مباحث الإنترنت من منزلك للإبلاغ عن جريمة إلكترونية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 08:00 ص
كيفية تحرير محضر في مباحث الإنترنت من منزلك للإبلاغ عن جريمة إلكترونية جرائم الانترنت
كتب محمود عبد الراضي

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يتساءل البعض عن كيفية تحرير محضر بمباحث الإنترنت، حال تعرضه لجريمة إلكترونية، لاسيما المتعلقة بالابتزاز وسرقة الحسابات والسب والقذف والتهديد.

 

ويستطيع المواطنون تقديم البلاغات الخاصة بجرائم الانترنت بالمكان المخصص لتقديم البلاغات في وحدة تلقي بلاغات المنطقة المركزية بميدان العباسية بمعهد التنمية البشرية، فضلاً عن تقديم البلاغات بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.

 

ويمكن للمواطن التواصل مع مباحث الانترنت عن طريق الاتصال بـ" الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات" على الرقم "0224065052 -0224065051" أو الخط الساخن "108" بإدارة مكافحة جرائم الحاسبات.

 


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جرائم الانترنت

حوادث

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