قصة ممرض انتحل صفة طبيب نفسى وقتل أحد مرضاه بجرعة مهدئ زائدة في الصف

كتب أحمد الجعفرى

قرر ممرض استغلال خبرته الضئيلة فى الطب، واستخدامها فى علاج المرضى النفسيين، بالمخالفة للقانون، كان كل ما يشغله هو تحقيق الثراء غير مبال بالأخطار الذى قد يتعرض لها مرضاه، فحول منزله إلى مصحة لعلاج الإدمان فى مركز الصف بجنوب الجيزة.

بدأ الممرض فى استقبال المرضى النفسيين، ووضع لهم برنامج علاجي غير مطابق لبروتوكول العلاج المستخدم فى علاج الحالات المشابهة، وظل على تلك الحالة، يعالج مرضاه بما أوتى من علم ضئيل فى الطب بحكم عمله السابق كممرض، داخل منزله غير المجهز إطلاقًا لاستقبال مثل تلك الحالات.

ولأن الرياح تأتي بما لا تشتهى السفن، فأثناء علاج الممرض لأحد الشباب الذى يعانى من مرض نفسى، أعطاه جرعة زائدة من أحد المهدئات مما أسفر عن إصابته بهبوط حاد فى الدورة الدموية أدي إلى وفاته.

وأمرت النيابة العامة بحبس الممرض 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما وجهت له تهمة القتل الخطأ، وإدارة منزله وتحويله لمنشأة طبية بالمخالفة للقانون، وجددها قاضى المعارضات لـ15 يومًا.

تلقى قسم شرطة الصف؛ بلاغا من عامل يفيد وفاة ابنه داخل مصحة لعلاج الأمراض النفسية بالصف؛ وبالانتقال تم العثور على جثة شاب في العقد الثالث، وتبين أن المصحة كائنة داخل منزل غير مرخصة ويديرها ممرض؛ كما تبين أن المتوفي أصيب بحالة هياج وأعطاه الممرض المسؤول عن حالته أدوية مهدئة فتوفي جراء ذلك.