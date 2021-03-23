اليوم السابع
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فيديو وصور.. اندلاع حريق هائل داخل دار للمسنين فى نيويورك

الثلاثاء، 23 مارس 2021 05:56 م
فيديو وصور.. اندلاع حريق هائل داخل دار للمسنين فى نيويورك حريق هائل داخل دار للمسنين فى نيويورك
كتب وكالات

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اندلع حريق فى إحدى دور المسنين فى مقاطعة روكلاند الأمريكية، اليوم الثلاثاء، ما أجبر عشرات السكان على إخلاء المبنى، بحسب صور بثتها وكالة "رويترز".

وعمل رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق الذى أصاب دار المسنين بشكل كامل، مع وجود أنباء غير مؤكدة حول وقوع إصابات، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية.

 

 

وبحسب "سبوتنيك" ، تظهر فى مقطع فيديو ألسنة اللهب والدخان يتصاعد من المبنى ورجال الإطفاء يحيطون به من كل الجهات، وتسبب الحريق فى دمار المبنى.

 

وقال الشاهدون على الحادثة، إن المتطوعين تمكنوا من نقل العديد من السكان من المبنى إلى حافلة لتقوم بإيوائهم مؤقتا.

اندلاع حريق هائل داخل دار للمسنين فى نيويورك (1)
اندلاع حريق هائل داخل دار للمسنين فى نيويورك

 

اندلاع حريق هائل داخل دار للمسنين فى نيويورك (2)
اندلاع حريق هائل داخل دار للمسنين 

 

اندلاع حريق هائل داخل دار للمسنين فى نيويورك (3)
الحماية المدنية تسعى للسيطرة على حريق هائل داخل دار للمسنين 
 
اندلاع حريق هائل داخل دار للمسنين فى نيويورك (4)
رجال الاطفاء تسيطر على حريق هائل داخل دار للمسنين 
 
اندلاع حريق هائل داخل دار للمسنين فى نيويورك (5)
اندلاع حريق هائل داخل دار للمسنين فى نيويورك

 

اندلاع حريق هائل داخل دار للمسنين فى نيويورك (6)
اندلاع حريق هائل داخل دار للمسنين بنيويورك

 

اندلاع حريق هائل داخل دار للمسنين فى نيويورك (7)
حريق هائل داخل دار للمسنين

 

 

 


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