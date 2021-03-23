فى الذكرى المئوية لتوليه العرش.. تعرف على أمير الكويت الراحل أحمد الصباح

بيشوى رمزى

تحل، اليوم الثلاثاء، الذكرى المئوية لتولى الشيخ أحمد الجابر الصباح مقاليد الحكم فى الكويت، حيث تولى منصبه كأمير البلاد فى 23 مارس عام 192، ليبقى على العرش ما يقرب من 29 عام، حتى وفاته فى يناير 1950.

ويعد أمير الكويت الراحل أحد العلامات الفارقة فى تاريخ الدولة الخليجية، حيث شهدت العديد من الفعاليات السياسية والدبلوماسية، أبرزها توقيع اتفاقية ترسيم الحدود مع دولتى السعودية والعراق، فيما يعرف بـ"معاهدة العقير"، وذلك فى عام 1922.

واهتم بترسيخ دعائم الديمقراطية، فخرص على تأسيس البرلمان، ممثلا فى مجلس الشورى، وذلك بعد أيام من توليه، فى أبريل 1921، إلا أنه لم يستمر أكثر من شهرين، ليؤسس بعد ذلك المجلس التشريعى فى عام 1938، والذى تم حله بعد شهور قليلة من عمله، ليدعو بعدها إلى انتخابات جديدة.

وفى عهده أيضا، تم اكتشاف النفط في 1938وتم تصدير أول شحنة نفط في 30 يونيو 1946 بناقلة النفط البريطانية بريتش فيوزليبر من ميناء الأحمدي.

وكان أمير الكويت الراحل مهتما بالشعر، حيث قام بتنظيم العديد من القصائد التى تحولت إلى أغان