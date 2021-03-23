غيوم وانخفاض فى درجة الحرارة وهدوء للرياح والأمواج بالبحر الأحمر... صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

ظهرت فى سماء مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء ، سحب منخفضة واختفاء لأشعة الشمس مصاحبه لانخفاض فى درجات الحرارة منذ بداية الصباح مع هدوء فى الرياح والأمواج حتى الان ، يأتى ذلك بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة الماضية .

فيما شهدت انتظام الحركة الملاحية والبحرية ورحلت الغوص للجزر البحرية بمختلف مدن البحر الأحمر، ومتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة جدا على أنحاء متفرقة بالبحر الأحمر .

كانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لتأثير منخفض جوى خماسينى قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية .

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، وطقس معتدل على جنوب الصعيد .



الغيوم تملاء السماء



انخفاض درجات الحرارة وخلو الشوارع



خلو الشوارع من المارة