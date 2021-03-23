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غيوم وانخفاض فى درجة الحرارة وهدوء للرياح والأمواج بالبحر الأحمر... صور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:12 ص
غيوم وانخفاض فى درجة الحرارة وهدوء للرياح والأمواج بالبحر الأحمر... صور غيوم بسماء مدينة الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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ظهرت فى سماء مدينة الغردقة اليوم الثلاثاء ، سحب منخفضة واختفاء لأشعة الشمس مصاحبه لانخفاض فى درجات الحرارة منذ بداية الصباح مع هدوء فى الرياح والأمواج حتى الان ، يأتى ذلك بعد ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الثلاثة الماضية  .

فيما شهدت انتظام الحركة الملاحية والبحرية ورحلت الغوص للجزر البحرية بمختلف مدن البحر الأحمر، ومتوقع أن تكون هناك أمطار خفيفة جدا على أنحاء متفرقة بالبحر الأحمر . 

كانت كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لتأثير منخفض جوى خماسينى قادم من الصحراء الليبية يتجه شرقا إلى جمهورية مصر العربية  .

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، وطقس معتدل على جنوب الصعيد  .

 

الغيوم تملاء السماء
الغيوم تملاء السماء

 

انخفاض درجات الحرارة وخلو الشوارع
انخفاض درجات الحرارة وخلو الشوارع

 

خلو الشوارع من المارة
خلو الشوارع من المارة

 

غيوم بسماء مدينة الغردقة
غيوم بسماء مدينة الغردقة

 

 

 


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