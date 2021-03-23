اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:00 م
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عواصف ترابية تضرب الوادى الجديد وتحجب الرؤية على الطرق السريعة.. فيديو وصور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:07 م
عواصف ترابية تضرب الوادى الجديد وتحجب الرؤية على الطرق السريعة.. فيديو وصور عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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قدم تليفزيون اليوم السابع، تغطية خاصة حول حالة الطقس بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، حيث شهدت عواصف محملة بالأتربة في عدة مناطق متفرقة بالمحافظة، تزداد كثافتها على الطرق السريعة والداخلية أدت لانخفاض الرؤية الافقية والرأسية.

ورفعت محافظة الوادي الجديد، درجة الاستعداد القصوى لمواجهة سوء الأحوال الجوية واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة والتنسيق بين رؤساء المدن والأحياء ومركز عمليات المحافظة.
 
كما حذرت إدارة المرور قائدي السيارات بتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر وخاصة المسافرين على الطرق السريعة وكثفت الخدمات المرورية من تواجدها مع انتشار الإشارات الضوئية على طول الطرق.
 
وأكد محافظ الوادي الجديد، اللواء محمد الزملوط، رفع حالة الطوارئ والاستعداد في غرفة العمليات بالمحافظة، ولجنة الأزمات والكوارث، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعدادات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
 
 
عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد (1)
عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد
 

عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد (2)
عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد 

عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد (3)
عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد

عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد (4)
عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد 

عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد (6)
عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد 

عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد (7)
عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد 

عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد (8)
عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد

عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد (12)
عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد 

عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد (13)
عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد 

عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد (14)
عواصف ترابية تضرب مراكز الوادي الجديد 

 


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