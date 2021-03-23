عشرات المستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة من قوات الاحتلال

وكالات

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، إن اقتحم عشرات المستوطنين وطلاب من يهود، اقتحموا باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، وبحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، بأن 78 مستوطنا، و15 طالبا يهوديا، اقتحموا باحات الأقصى، اليوم، ونفذوا جولات استفزازية فيها، إلى أن غادروه من جهة باب السلسلة.

من ناحية أخرى، أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مساء الإثنين، بهدم ورشة تصليح مركبات قرب دوار بلدة عرابة، جنوب جنين.

وأفاد صاحب الورشة، حسام عماد أبو صلاح (25 عاما) لـ"وفا" بأن سلطات الاحتلال سلمته إخطارا بالهدم خلال 72 ساعة، بحجة عدم الترخيص.