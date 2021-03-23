عاصفة ترابية تضرب سوهاج.. والمحافظة ترفع درجة الاستعداد القصوى.. فيديو

سوهاج _ محمود مقبول

شهدت محافظة سوهاج، اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ، صاحبه ارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة وانتشار كميات كبيرة من الهواء المصحوب بالأتربة في كافة الأجواء إلى جانب رياح شديدة على أثر الأحوال الجوية السيئة، ورفعت المحافظة درجة الاستعداد القصوى لموجهة الطقس السيئ.

وأعلن اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، رفع درجة الاستعداد القصوى بالمحافظة وجميع المديريات والهيئات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة تحسبا لعدم الاستقرار في الأحوال الجوية بدءا من يوم السبت 20 مارس وحتى الثلاثاء 23 مارس الجارى، وذلك في ضوء تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية .

وكلف المحافظ مديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية والأجهزة المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية ومتابعة تأثير نشاط الرياح والأتربة المحتملة على المرافق، والقطاعات المختلفة، خاصة على الطرق السريعة، وإتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية، وتفعيل غرف العمليات على مدار 24 ساعة.

أما إدارة مرور سوهاج برئاسة العميد سيد نفادى، مدير الإدارة فقد وجهت العديد من الحملات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية وشددت الإدارة على السائقين بضرورة اتباع كافة القواعد المرورية المعلنة مع ضرورة عدم الوقوف بنهر الطريق وتشغيل إشارات الشبورة وعدم زيادة السرعة على الطرق تجنبا لوقوع حوادث ولم تسجل غرفة العمليات بالمرور حتى الأن وقوع أي حوادث.

أما مديرية الصحة ممثلة في المستشفيات هيئة الأسعاف فقد أعلنت درجة الاستعداد أيضا للدرجة القصوى على الطرق الزراعية والصحراوية وداخل المستشفيات وبنوك الدم استعدادا لأى حالات طارئة.