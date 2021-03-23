عاصفة ترابية تضرب السلوم.. والضباب يغطى سماء مطروح من جديد.. صور

مطروح _ حسن مشالى

ضربت عاصفة ترابية كثيفة مدينة السلوم، مساء اليوم الثلاثاء، مما تسبب في تراجع حركة المواطنين ولجوءهم للأماكن المغلقة، كما تسببت في انخفاض الرؤية الأفقية وتأثر حركة السفر على طريق السلوم.

وعادت من جديد السحب الترابية للانتشار من جديد في مختلف المناطق بمحافظة مطروح، وسادت حالة من الضبابية وانخفاض الرؤية بسبب نزول السحب الترابية المعلقة في طبقات الجو.

وكانت فترة النهار قد شهدت استقرارا فى الطقس وسطوعا للشمس واختفاء تام للرياح الترابية، وكانت الأجواء نهارا ربيعية ومع حلول ساعات المساء تجددت السحب الترابية على عدد على مناطق مختلفة من الساحل الشمالي ومطروح.

وكانت محافظه مطروح قد شهدت مساء أمس عاصفة ترابية استمرت طوال الليل، وتسببت في تراجع حركة المواطنين والسيارات بالشوارع وأغلقت المحال التجارية أبوابها.



الأتربة تغطي سماء مطروح



الأتربة تغطي سماء مطروح



الأتربة تغطي سماء مطروح



عاصفة ترابية شديدة فى السلوم



عاصفة ترابية شديدة فى السلوم



عاصفة ترابية شديدة فى السلوم



عاصفة ترابية شديدة فى السلوم