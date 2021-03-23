اليوم السابع
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طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 1059 فردا خلال عام

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:04 م
طلاب جامعة الإسكندرية يمحون أمية 1059 فردا خلال عام فصول محو الأمية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، حصول جامعة الإسكندرية على المركز الثامن على مستوى الجامعات المصرية فى مجال محو الأمية، وفقًا لنتائج دورة يناير 2021، حيث استطاع طلاب جامعة الإسكندرية، محو أمية 1059 دارسًا، مؤكداً أن القضاء على الأمية يعد هدفا قوميا يستلزم بذل أقصى الجهود لمواجهتها والتخلص منها، تماشيًا مع استراتيجية مصر 2030، مؤكداً أن الجامعة لن تدخر جهدًا فى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لمواجهة تلك القضية .

وأشار الدكتور محمد أنور، عميد كلية التربية، إلى أن "مركز جامعة الإسكندرية لمحو الأمية "بكلية التربية ، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ، قام بفتح عدد من الفصول لمحو الأمية ، تجاوز الـ1250 فصلا فى محافظات" الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية ومطروح"، مما أسهم فى رفع تصنيف الجامعة فى محو الأمية وصعودها من المركز العشرين فى العام الماضى إلى المركز الثامن هذا العام، وأوضح أن محو الأمية أصبح متطلب تخرج لكل طالب بالفرقة الرابعة بكليات القطاع التربوى بجامعة الإسكندرية" كلية التربية - كلية التربية للطفولة المبكرة - كلية التربية النوعية - كلية التربية الرياضية للبنين - كلية التربية الرياضية للبنات"، حيث أصبح على كل طالب أن يقوم بمحو أمية 6 أفراد قبل تخرجه.


الاسكندرية

رئيس جامعة الاسكندرية

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فصول محو الامية بجامعة الاسكندرية

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جامعة الاسكندرية

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