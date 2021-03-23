اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

طقس غير مستقر بأسوان وعاصفة ترابية تغطى سماء المدينة.. صور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 09:06 م
طقس غير مستقر بأسوان وعاصفة ترابية تغطى سماء المدينة.. صور عاصفة ترابية تغطى سماء مدينة أسوان
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، عاصفة ترابية غطت سماء المدينة مع ظهور لسرعة الرياح، وانعدام الرؤيا على بعض المناطق الصحراوية، وانخفاضها بشكل نسبى على كافة الأنحاء.

وكانت شهدت مدينة أسوان، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، طقسًا حارًا أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كما تمتعت شوارع مدينة أسوان بأجواء مستقرة.

طقس غير مستقر فى مدينة اسوان (2)

طقس غير مستقر فى مدينة أسوان 

 

طقس غير مستقر فى مدينة اسوان (1)
طقس غير مستقر فى مدينة اسوان 

 

عاصفة ترابية تغطى سماء مدينة أسوان (2)
عاصفة ترابية تغطى سماء مدينة أسوان 

 

عاصفة ترابية تغطى سماء مدينة أسوان (3)
عاصفة ترابية تغطى سماء مدينة أسوان

 

عاصفة ترابية تغطى سماء مدينة أسوان (4)
عاصفة ترابية تغطى سماء مدينة أسوان 

 

عاصفة ترابية تغطى سماء مدينة أسوان (1)
عاصفة ترابية تغطى سماء مدينة أسوان

عاصفة ترابية

اسوان

مدينة اسوان

اخبار الطقس

الارصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غيوم وعاصفة ترابية تحجب الرؤية نسبيا بالأقصر والمحافظة تعلن الطوارئ.. فيديو

الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:59 م

قراء "اليوم السابع" يشاركون بصور للعاصفة الترابية من مختلف محافظات مصر

الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:19 م

العاصفة الترابية تصل مدينة الأقصر والمحافظة ترفع درجة الاستعداد (صور)

الثلاثاء، 23 مارس 2021 06:03 م

روشتة مرضى حساسية الصدر لمواجهة العاصفة الترابية.. إنفوجراف

الثلاثاء، 23 مارس 2021 05:30 م

كيف يتعامل مرضى حساسية العين فى العاصفة الترابية؟

الثلاثاء، 23 مارس 2021 05:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة