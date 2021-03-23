طقس غير مستقر بأسوان وعاصفة ترابية تغطى سماء المدينة.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

شهدت مدينة أسوان، مساء اليوم الثلاثاء، عاصفة ترابية غطت سماء المدينة مع ظهور لسرعة الرياح، وانعدام الرؤيا على بعض المناطق الصحراوية، وانخفاضها بشكل نسبى على كافة الأنحاء.

وكانت شهدت مدينة أسوان، على مدار يومى الإثنين والثلاثاء، طقسًا حارًا أدى إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، كما تمتعت شوارع مدينة أسوان بأجواء مستقرة.

طقس غير مستقر فى مدينة أسوان



طقس غير مستقر فى مدينة اسوان



عاصفة ترابية تغطى سماء مدينة أسوان



عاصفة ترابية تغطى سماء مدينة أسوان



عاصفة ترابية تغطى سماء مدينة أسوان