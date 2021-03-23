طقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال والأتربة والعظمى بالقاهرة 30 درجة وأسوان 42

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الثلاثاء، طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح نشطة، وطقس لطيف على السواحل الغربية معتدل على السواحل الشرقية والرياح نشطة، وطقس حار على جنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء والرياح نشطة، وطقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد والرياح نشطة.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من السواحل الشرقية وسيناء قد تصل لحد العاصفة، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب البلاد.



وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وطقس لطيف على شمال الصعيد وجنوب سيناء، وطقس معتدل على جنوب الصعيد.



وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء: القاهرة العظمى 30 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 14 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 22 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 22 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 25 درجة.

