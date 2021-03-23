طبيب يروى تفاصيل استخراج آلة حادة من رأس زوجة تعدت عليها ضرتها بقنا.. لايف

سوهاج _ محمود مقبول

نجح فريق طبى بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سوهاج الجامعى، فى استخراج آلة حادة (ساطور) من جبهة سيدة كانت تعانى من جروح قطعية بفروة الرأس مع كسور بعظام الجمجمة وجرح قطعى بالجبهة.

"اليوم السابع" أجرى بثا مباشرا مع الدكتور عمر الشيبانى، مدرس مساعد بقسم المخ والأعصاب بكلية الطب جامعة سوهاج، والذى قام بإجراء العملية للسيدة المجنى عليها، حيث قال إن المصابة وصلت إلى المستشفى الجامعى، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الطبية اللازمة وتم دخول المصابة إلى غرفة العمليات فى تمام الساعة العاشرة مساء وتم الانتهاء من العملية الجراحية فى تمام السابعة السابعة صباحا فى تواجد كافة الفرق الطبية من التخصصات المختلفة والسيدة المصابة بالإضافة إلى الضربة الأخيرة بالساطور بها 12 ضربة بأنحاء متفرقة بالرأس وكانت ضرتها تريد أن تتخلص نهائيا من المجنى عليها.

وأوضح الدكتور حسان النعمانى، القائم بعمل عميد كلية الطب البشرى، أن الأطباء قاموا بعمل الإسعافات الأولية للمصابة، حيث كانت تعانى من هبوط فى الدورة الدموية نتيجة النزيف، وبعد عمل الاشاعات اللازمة تم نقل المصابة فوراً إلى غرفة عمليات جراحة المخ والأعصاب وتم رفع الجسم الصلب (الساطور )، مضيفاً أنها كانت تعانى من كسور متعددة بعظام الجمجمة وقطع بالأم الجافية وأوعية دموية نازفة وكسور، موضحاً أنه تم إيقاف الأوعية الدموية النازفة مع الحفاظ على المراكز الحيوية بالمخ، وعمل رتق للأم الجافية وإعادة ترتيب العظام وتثبيتها بالغرز الجراحية.