ضبط 200 طن ملح مغشوش و1980 عبوة زيت خلال حملة تموينية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على أسواق وادى النطرون، وأسفرت الحملة عن 1980 عبوة زيت زيتون مغشوش و200 طن ملح سياحات للاستخدام الصناعى ويتم التعبئة كملح طعام غش تجارى.

كما تم ضبط 1200 كيلو زيتون أخضر و250 عبوة مبيدات مجهولة المصدرغير صالحة للاستخدام الآدمى، أشرف على الحملة التموينية المحاسب مجدى الخضر والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية.