اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:59 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 200 طن ملح مغشوش و1980 عبوة زيت خلال حملة تموينية بالبحيرة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:51 م
ضبط 200 طن ملح مغشوش و1980 عبوة زيت خلال حملة تموينية بالبحيرة ملح طعام - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة الميدانية المستمرة والتصدى بكل حزم لكافة المخالفات وضبط الأسواق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين.

وفى هذا السياق شنت مديرية التموين بالبحيرة حملات مكثفة على أسواق وادى النطرون، وأسفرت الحملة عن 1980 عبوة زيت زيتون مغشوش و200 طن ملح سياحات للاستخدام الصناعى ويتم التعبئة كملح طعام غش تجارى.

كما تم ضبط 1200 كيلو زيتون أخضر و250 عبوة مبيدات مجهولة المصدرغير صالحة للاستخدام الآدمى، أشرف على الحملة التموينية المحاسب مجدى الخضر والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير إدارة التجارة الداخلية.

 

 

 


حملات تموينية بالبحيرة

محافظ البحيرة

وادى النطرون

تموين البحيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة