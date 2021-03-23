ضبط 2 طن لحوم وطيور وأسماك وسكر وزيت تموينى وتحرير 49 محضر بالشرقية.. صور

الشرقية - إيمان مهنى

أكد الدكتور بركات محمد على مدير مديرية الطب البيطرى بمحافظة الشرقية، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة العامة والتفتيش بالإدارات البيطرية بالاشتراك مع الجهات المعنية"مجالس المدن - الرقابة التموينية - مباحث التموين"، وبالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك، قامت بشن حملات تفتيشية، لضبط سوق اللحوم والأسماك بمختلف المراكز والمدن والأحياء.

وأسفرت الحملة عن تحرير 49 محضر مخالفة ، وضبط طن و204 كجم لحوم منها 235 كجم لحوم " ذبح خارج المجازر" و935 كجم لحوم مصنعة بدون بيانات و34 كجم لحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمى و97 كجم طيور منها 81 كجم طيور، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها و16 كجم طيور غير صالحة للاستخدام الآدمى و100 كجم أسماك منها 50 كجم أسماك بدون بيانات و50 كجم أسماك، وتم سحب عينات لتحديد صلاحيتها واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على مدير مديرية الطب البيطرى، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم وثلاجات الحفظ ومحلات بيع وتصنيع الأسماك، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت إدارة تموين أبو كبير برئاسة محمد محيى السيد، حملات تفتيشية ورقابية على المحال التجارية والتجار التموينيين، وتم ضبط مخالفات متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها المخالفين.

وأوضحت وكيل وزارة التموين بالشرقية، أن الحملات أسفرت عن تحرير المخالفات الآتية: محضر رقم" 1133" جنح ادط ضد " ع م ا " صاحب محل تجارى بقرية - البوهه - بكفر صقر لحيازته 540 كيلو سكر و108 زجاجة زيت تموينى لبيعها بالسوق السوداء، محضر رقم "1128 " جنح ادط ضد " ع م ع " بقريه – القراموص لحيازته سلع غير غذائية ومنتهية الصلاحية، محضر رقم "1129" جنح ضد " س ع ع " لعدم ممارسة النشاط، محضر رقم ( 1130 ) جنح ادط ضد " ع ع س " صاحب محل بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار.

محضر رقم "1131" جنح ادط ضد " ا ا ش " صاحب ثلاجه جبنه لعدم وجود ترخيص وعدم الإعلان عن الأسعار، محضر رقم " 1132 "، جنح ادط ضد " ع ا ع " صاحب محل بقاله لعدم وجود شهادة صحية وعدم الإعلان عن الأسعار.



الدواجن المضبوطة



اللحوم المضبوطة بالحملة

الزيت والسكر المضبوطين



حملة بيطرى الشرقية على المنشآت الغذائية