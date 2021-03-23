ضبط 1278 علبة منشطات جنسية خلال حملة لمديرية الصحة بأسوان .. صور

أسوان - عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، متمثلة فى إدارة التفتيش الصيدلى ، بالتعاون مع جهاز حمايه المستهلك والرقابة الإدارية ، حملة لضبط الأسواق من الأدوية المغشوشة وغير المسجلة ، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزاره الصحه بأسوان .

وأكد الدكتور محمد محمود، مدير إدارة الصيدلة ، فى بيان صحفى ، أنه تم المرور على 4 محلات عطاره بشارع سعد زغلول " السوق السياحى" بمدينة أسوان، وأسفر المرور عن ضبط 77 صنف بإجمالى 1278 علبة منشطات جنسية بأشكالها المختلفة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها .

وأوضح الدكتور محمد محمود ، بأن المضبوطات شملت 1115 عبوة دهان منشطة و722 كيس عسل نحل منشط ، و351 لبانة منشطة ، و351 لبانة منشطة، و245 قطعة شيكولاته منشطة ، و164 كيس قهوه ونسكافيه منشطة ، و32 علبة اسبراى منشطة ، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم إحالتها للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات .



المضبوطات



جانب من الحملة