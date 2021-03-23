اليوم السابع
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ضبط 1278 علبة منشطات جنسية خلال حملة لمديرية الصحة بأسوان .. صور

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:33 م
ضبط 1278 علبة منشطات جنسية خلال حملة لمديرية الصحة بأسوان .. صور الأدوية المضبوطة
أسوان - عبد الله صلاح

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نظمت مديرية الشئون الصحية بأسوان ، متمثلة فى إدارة التفتيش الصيدلى ، بالتعاون مع جهاز حمايه المستهلك والرقابة الإدارية ، حملة لضبط الأسواق من الأدوية المغشوشة وغير المسجلة ، ويأتى ذلك فى إطار توجيهات الدكتور إيهاب عماد حنفى وكيل وزاره الصحه بأسوان .

وأكد الدكتور محمد محمود، مدير إدارة الصيدلة ، فى بيان صحفى ، أنه تم المرور على 4 محلات عطاره بشارع سعد زغلول " السوق السياحى" بمدينة أسوان، وأسفر المرور عن ضبط 77 صنف بإجمالى 1278 علبة منشطات جنسية بأشكالها المختلفة غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها .

وأوضح الدكتور محمد محمود ، بأن المضبوطات شملت 1115 عبوة دهان منشطة و722 كيس عسل نحل منشط ، و351 لبانة منشطة ، و351 لبانة منشطة، و245 قطعة شيكولاته منشطة ، و164 كيس قهوه ونسكافيه منشطة ، و32 علبة اسبراى منشطة ، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم إحالتها للنيابة العامة المختصة لمباشرة التحقيقات .

 

المضبوطات
المضبوطات

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

حملة التفتيش الصيدلى
حملة التفتيش الصيدلى

 


حملة صحية

مديرية الشئون الصحية

ادارة التفتيش الصيدلى

اسوان

منشطات جنسية

وكيل صحة اسوان

ادوية مغشوشة

حملة على الاسواق

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