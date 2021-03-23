صور.. نائبة بايدن فى فلوريدا لتشجيع السكان على التطعيم ضد كورونا

وكالات

بدأت نائبة الرئيس الأمريكى كامالا هاريس جولة جديدة، إلى ولاية فلوريدا، فى إطار الترويج للحملة التى أطلقتها إدارة بايدن، لتشجيع المواطنين على الحصول على اللقاح.

وقامت هاريس بزيارة بنك الطعام فى الولاية، بالإضافة إلى مراكز التطعيم، حيث أكدت أنه ينبغى الحصول على اللقاح فور توفره، لأن هذا يعنى ببساطة عدم الإصابة بكورونا.

وتحمل زيارة هاريس إلى فلوريدا أهمية خاصة، إذا ما وضعنا فى الاعتبار أنها أحد الولايات القليلة المفتوحة تماما، بينما شهدت صدامات كبيرة بين المواطنين والشرطة فى الأيام الماضية، إثر قيام الشرطة الأمريكية باعتقال العشرات على الشواطئ لانتهاك الإجراءات الاحترازية.

واتجهت هاريس فور هبوطها إلى الولاية نحو مركز مقاطعة المجتمع المحلي للتلقيح، وهو أحد مراكز التطعيم المحلية لفيروس كورونا، والمدعوم اتحاديًا حيث يمنح آلاف اللقاحات إلى سكان فلوريدا، فى حين كان هناك العشرات من القوات البحرية الأمريكية داخل المركز يقومون بعملية إدارة وإعداد اللقاحات، استعدادا لحملة التطعيم لسكان الولاية.



الزيارة تأتى فى إطار حملة لتشجيع الأمريكيين على التطعيم ضد كورونا



حديث بين هاريس ومسئولى الولاية



زيارة هاريس تأتى بعد أيام من المصادمات بين الشرطة والمواطنين بسبب انتهاك الإجراءات الاحترازية



كامالا هاريس فى فلوريدا



نائبة الرئيس الأمريكى كاميلا هاريس



نائبة بايدن داخل مركز توزيع اللقاحات فى فلوريدا