صور.. مقتل 6 أشخاص فى إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية

أفادت وسائل إعلام أمريكية عن حادث إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في مدينة بولدر بولاية كولورادو، فيما وجهت الشرطة الأمريكية دعوات إلى الابتعاد عن المنطقة.
وقالت مصادر بالشرطة أن الحادث أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم رجل شرطة جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري في مدينة بولدر بولاية كولورادو.
وتلقت الشرطة أولا بلاغا عن إطلاق النار على رجل في سيارة في المنطقة، وعندما وصل عناصرها إلى مكان الحادث تعرضوا لإطلاق النار من قبل مشتبه مجهول الهوية.
وأظهر شريط فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الشرطة تحيط بالمبنى حيث يمكن سماع شخص ما عبر مكبر الصوت يقول: "هذا هو قسم شرطة بولدر ... اخرجوا وأيديكم مرفوعة".
وقد تداول رواد موقع "تويتر" صورة تظهر إلقاء القبض على أحد المشتبه بهم.
إطلاق النار استهدف مركزا تجاريا فى كولورادو
أفراد الشرطة الأمريكية يحيطون بموقع إطلاق النار
الشرطة الأمريكية تكثف تواجدها بالقرب من موقع الحادث
انتشار أمنى مكثف
توتر يهيمن على مسرح الأحداث فى كولورادو
حالة من الذهول أصابت مواطنين أمريكيين
عربات الشرطة الأمريكية تحيط بالمنطقة
موقع إطلاق النار
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