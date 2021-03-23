صور.. مقتل 6 أشخاص فى إطلاق نار بولاية كولورادو الأمريكية

وكالات

أفادت وسائل إعلام أمريكية عن حادث إطلاق نار في أحد المراكز التجارية في مدينة بولدر بولاية كولورادو، فيما وجهت الشرطة الأمريكية دعوات إلى الابتعاد عن المنطقة.

وقالت مصادر بالشرطة أن الحادث أسفر عن مقتل 6 أشخاص، بينهم رجل شرطة جراء إطلاق نار داخل مركز تجاري في مدينة بولدر بولاية كولورادو.

وتلقت الشرطة أولا بلاغا عن إطلاق النار على رجل في سيارة في المنطقة، وعندما وصل عناصرها إلى مكان الحادث تعرضوا لإطلاق النار من قبل مشتبه مجهول الهوية.

وأظهر شريط فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الشرطة تحيط بالمبنى حيث يمكن سماع شخص ما عبر مكبر الصوت يقول: "هذا هو قسم شرطة بولدر ... اخرجوا وأيديكم مرفوعة".