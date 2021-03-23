صور.. مظاهرة فى الأرجنتين لاحتواء التغير المناخى رغم مخاوف كورونا

وكالات

شهدت العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس احتشاد مئات النشطاء، أمام مقر الكونجرس (البرلمان الأرجنتينى)، وذلك للمطالبة بتشريعات من شأنها حماية المناخ.

ورفع المتظاهرون اللافتات الداعية إلى الحفاظ على البيئة، والعمل من أجل احتواء ظاهرة التغير المناخى، نظرا لما تحمله من تداعيات كبيرة على المستقبل.

وتأتى التظاهرات فى الوقت الذى ماتزال فيه المخاوف كبيرة جراء تفشى فيروس كورونا، فى ظل ارتفاع عدد الإصابات بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة.

وكانت السلطات الأرجنتينية قد أعلنت أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد تجاوز الـ4 ألاف حالة يوم الأحد الماضى، وهو ما يعنى أن البلاد مازالت فى دائرة الخطر.



جانب من المشهد فى العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس



لافتات داعية للحفاظ على البيئة من تداعيات التغيرات المناخية



مخاوف التغير المناخى تعود إلى الواجهة فى الأرجنتين رغم تحديات كورونا



مشهد مزدحم أمام مقر الكونجرس فى الأرجنتين



مئات الأرجنتينيين يحتشدون أمام مقر البرلمان فى العاصمة



ناشطة تحمل لافتة مناهضة لسياسات تجاهل المناخ