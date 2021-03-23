اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 04:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. مظاهرة فى الأرجنتين لاحتواء التغير المناخى رغم مخاوف كورونا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 04:10 ص
صور.. مظاهرة فى الأرجنتين لاحتواء التغير المناخى رغم مخاوف كورونا جانب من مظاهرات الأرجنتين
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس احتشاد مئات النشطاء، أمام مقر الكونجرس (البرلمان الأرجنتينى)، وذلك للمطالبة بتشريعات من شأنها حماية المناخ.

ورفع المتظاهرون اللافتات الداعية إلى الحفاظ على البيئة، والعمل من أجل احتواء ظاهرة التغير المناخى، نظرا لما تحمله من تداعيات كبيرة على المستقبل.

وتأتى التظاهرات فى الوقت الذى ماتزال فيه المخاوف كبيرة جراء تفشى فيروس كورونا، فى ظل ارتفاع عدد الإصابات بصورة كبيرة فى الآونة الأخيرة.

وكانت السلطات الأرجنتينية قد أعلنت أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد تجاوز الـ4 ألاف حالة يوم الأحد الماضى، وهو ما يعنى أن البلاد مازالت فى دائرة الخطر.

جانب من المشهد فى العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس
جانب من المشهد فى العاصمة الأرجنتينية بيونيس آيرس
لافتات داعية للحفاظ على البيئة من تداعيات التغيرات المناخية
لافتات داعية للحفاظ على البيئة من تداعيات التغيرات المناخية
مخاوف التغير المناخى تعود إلى الواجهة فى الأرجنتين رغم تحديات كورونا
مخاوف التغير المناخى تعود إلى الواجهة فى الأرجنتين رغم تحديات كورونا
مشهد مزدحم أمام مقر الكونجرس فى الأرجنتين
مشهد مزدحم أمام مقر الكونجرس فى الأرجنتين
مئات الأرجنتينيين يحتشدون أمام مقر البرلمان فى العاصمة
مئات الأرجنتينيين يحتشدون أمام مقر البرلمان فى العاصمة
ناشطة تحمل لافتة مناهضة لسياسات تجاهل المناخ
ناشطة تحمل لافتة مناهضة لسياسات تجاهل المناخ
نشطاء المناخ فى الأرجنتين
نشطاء المناخ فى الأرجنتين

 


الأرجنتين

كورونا

التغير المناخى

مظاهرة فى الأرجنتين

فيروس كورونا

كورونا فى الأرجنتين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة