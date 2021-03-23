اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 05:41 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

شيخ الأزهر: سندرب أئمة الصومال على مواجه التطرف

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:54 م
شيخ الأزهر: سندرب أئمة الصومال على مواجه التطرف شيخ الازهر وزير خارجية الصومال
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، صباح اليوم الثلاثاء، السيد محمد عبدالرازق محمود، وزير خارجية الصومال، بمقر مشيخة الأزهر.
 
 
قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر حريص على تقديم كل الدعم لدولة الصومال، لما تمثله هذه الدولة الشقيقة من أهمية كبرى عربيًّا وأفريقيًّا، مؤكدا أن الأزهر بصدد تدريب وتأهيل الأئمة الصوماليين بعد أن تم الاتفاق مع وزير الأوقاف الصومالي، لرفع كفائتهم وتأهيلهم لنشر الفكر الوسطى بين أبناء الشعب الصومالى ومواجهة التطرف الذى لطالما هدد أمن واستقرار كثير من البلدان الإفريقية.
 
 
وأوضح الإمام الأكبر أن الأزهر قد فتح أبوابه مؤخرا أمام الطلاب الوافدين للانضمام للكليات العملية كالطلب والهندسة وغيرها، بعد أن كانت دراستهم مقتصرة فقط على الكليات الشرعية، حتى يسهموا في تطوير بلادهم والنهوض بها، مضيفا أن جامعة الأزهر تستقبل 873 طالبا صوماليا، ونأمل أن يشاركوا في صناعة نهضة علمية حقيقية وأن يساهموا في إحلال الأمن والسلام بالصومال.
 
 
من جانبه، قال وزير خارجية الصومال إن الأزهر يحظى بمكانة كبيرة لدى جميع الصوماليين، معربًا عن شكر بلاده العميق للأزهر الشريف على ما قدمه من دعم للصومال للخروج من محنتها،  مؤكدا أهمية الدور الذي يقوم به الأزهر في مكافحة التطرف، بما لديه من خبرات كبرى في هذا الشأن.
 

شيخ الازهر

الازهر الشريف

الصومال

وزير خارجية الصومال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أبو الغيط يؤكد التزام الجامعة العربية بدعم جهود الاستقرار والتنمية فى الصومال

الثلاثاء، 23 مارس 2021 12:31 م

وزير خارجية الصومال يصل القاهرة على رأس وفد لبحث أوجه التعاون

الأحد، 21 مارس 2021 02:39 م

برنامج الغذاء العالمي يعلن خفض الحصص الغذائية بنسبة 50 % في الصومال

الجمعة، 19 مارس 2021 04:40 م

القارة السمراء تتخطى 4 ملايين إصابة بكورونا منها 108 آلاف و391 حالة وفاة.. الصحة العالمية تسلم 332 ألف جرعة لقاح للصومال وإسواتينى وتدفع بخبراء لمراقبة الأوضاع فى مالاوى.. وتؤكد: نهدف لتوفير مليارى جرعة فى 2021

الخميس، 18 مارس 2021 12:00 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة