شقيقان يجددان مساجد فى الغربية بالرسم الزخرفى استعدادا لرمضان

كتبت- نهى عبد النبى

شارك القارئ أحمد النبوى من قرية شوني التابعة لمركز طنطا التابع لمحافظة الغربية ، عبر رسائل صفحة التواصل الاجتماعى "واتس اب" الخاصة بخدمة صحافة المواطن بـ"اليوم السابع"، بصور تجديد المساجد فى القرية.

وقال القارئ خلال رسالته لليوم السابع،" قمت أنا وشقيقى الكبير كرم بتجديد عدد من المساجد بالمنطقة من خلال الرسم الزخرفى منهم مسجد النور ونوفل والمسجد الكبير استعدادا لقدوم شهر رمضان الكريم".



تجديد بعض المساجد بالغربية تجديد بعض المساجد بالغربية



تجديد بعض المساجد بالغربية تجديد بعض المساجد بالغربية



تجديد بعض المساجد بالغربية تجديد بعض المساجد بالغربية

تجديد بعض المساجد بالغربية





تجديد بعض المساجد بالغربية تجديد بعض المساجد بالغربية تجديد بعض المساجد بالغربية