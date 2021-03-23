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سى إن إن: ارتفاع ضحايا إطلاق النار بكولورادو إلى 10 قتلى بينهم ضابط

الثلاثاء، 23 مارس 2021 09:45 ص
سى إن إن: ارتفاع ضحايا إطلاق النار بكولورادو إلى 10 قتلى بينهم ضابط الشرطة الامريكية تحيط بموقع اطلاق النار
كتبت ريم عبد الحميد

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ارتفع عدد ضحايا حادث إطلاق النار بأحد المراكز التجارية فى ولاية كولورادو الأمريكية إلى 10 قتلى، بحسب ما ذكرت شبكة سى إن إن الأمريكية.

 وأوضحت الشبكة أن القتلى، وبينهم ضابط شرطة، سقطوا بعدما فتح مسلح النار فى أحد متاجر البقالة بمدينة بولدر بولاية كولورادو، مما ضرب حالة الهدوء فى مجتمع أمريكى أخر.

وجاء إطلاق النار فى متجر كينج سوبرز بعد أقل من أسبوع من إطلاق نار على ثلاث منتجعات صحية فى أتلانتا، والتى خلفت ثمانية قتلى أغلب من الأمريكيين الآسيويين.

 وقالت رئيس شرطة بولدر ماريس هيرولد إن هناك مشتبه به محتجز، إلا أن السلطات لم تكشف عن أى معلومات حول نوع السلاح المستخدم أو الدوافع المحتملة. وقالت هيرولد إنهم سيعملون على مدار الساعة لإنجاز ذلك، مضيفة أن مثل هذا التحقيق المعقد سيستغرق ما لم يقل عن خمسة أيام للانتهاء منها.

 وأشارت هيرولد إلى أن الضابط القتيل يدعى إريك تالى، عمره 51 عاما، وكان من بين أوائل الضباط الذين توجهوا إلى مسرح الحادث،  ولم يكشف المسئولون عن هوية الضحايا الآخرين، وقالوا إنهم بحاجة أولا إلى إخبار ذويهم.

وفى حين لا تزال الشرطة تواصل تحقيقها، شارك بعض الشهود روايتهم إزاء الفزع والألم داخل المتجر.  وقال ستيفين ماكهو إن صهره بول وحفيدتيه كانوا جميعا هناك عندما بدأ الهجوم. وكان صهره هو الثالث فى الصف لتلقى لقاح كورونا، بينما كانت حفيدتيه على الهاتف مع جدتهما، عندما سمعت الجدة ثمانية طلقات.

وأشار ماكهيو إلى أن المرأة التى كانت موجودة أول الصف قد أصيبت، فسحب الأب بول ابنتيه وصعد إلى الأعلى  للاختباء فى خزانة معطف فوق الصيدلية. وقالت الفتاتان إنهما كانتا خائفتين لأن المعاطف لم تكن طويلة لإخفاء قدميهما.

 

 


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