سقوط 3 عاطلين خطفوا حقيبة سيدة فى مدينة نصر

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال المباحث بمديرية القاهرة، من القبض على 3 عاطلين بعد سرقتهم حقيبة من سيدة بداخلها مبالغ مالية في مدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها، من خلال تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية، وأثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة، لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، تمكنت من ضبط (3 أشخاص، لاثنين منهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بالقاهرة) حال استقلالهم سيارة (قيادة أحد المتهمين) وبحوزتهم (حقيبة يد حريمي بداخلها مبلغ مالي مجهولة المصدر - فرد خرطوش - طلقتان من ذات العيار - كمية من مخدر الهيروين – سلاح أبيض).

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بسرقة الحقيبة، وبداخلها المبلغ المالى وحافظة بداخلها متعلقات شخصية من إحدى السيدات بأسلوب "الخطف"، باستخدام السيارة المضبوطة بحوزتهم ، وأقروا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح الناري والأبيض بقصد الدفاع عن نشاطهم الآثم، وأضافوا بتخلصهم من الحافظة بإلقائها بالطريق العام، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهم بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.