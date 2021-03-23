سقوط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم إخفاء بيانات المتصل

كتب محمود عبد الراضي

نجحت إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات في ضبط شخص لترويجه عبر مواقع التواصل الإجتماعى لبيع حسابات على تطبيقات إلكترونية إحتيالية لإخفاء وتغيير بيانات المتصل ، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم بشتى صورها لاسيما الجرائم المعلوماتية المستحدثة المرتكبة من خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية) بإدارة صفحة على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) ونشر مشاركات تتضمن الترويج لبيع حسابات على تطبيقات إحتيالية وغير مشروعة ، تستخدم فى إخفاء وتغيير بيانات المتصل وإيهام مُستقبل الإتصال ببيانات أرقام واردة على غير الحقيقة والتى تستخدم كوسيلة إتصال غير مشروعة ، بقصد التربح من ذلك بالمخالفة للقانون .

وعقب تقنين الإجراءات والتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم إستهداف المذكور وضبطه، وبحوزته ( 2 هاتف محمول) بفحصهما تبين وجود آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بغرض الإستفادة مادياً .