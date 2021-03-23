سفارة إسبانيا تنظم الملتقى الأول لمحاضرات فى علم المصريات والسياحة

كتبت: هناء أبو العز

تنظم سفارة إسبانيا بالقاهرة، الملتقى الأول لمحاضرات فى علم المصريات والسياحة، بالتعاون مع كل من كليات الألسن جامعة المنيا وجامعة الأقصر، وجامعة مالقة الإسبانية، ومعهد دراسات مصر القديمة، لجنة تسويق السياحة الثقافية بالأقصر خلال الفترة من 23 إلى 25 من مارس الجارى.

ويتضمن سلسلة من المحاضرات عبر شبكة الإنترنت باللغة الإسبانية وسيتم تسجيلها لإتاحتها مجانا لجميع الطلاب، الذين يدرسون فى السنوات الأخيرة من المرحلة الجامعية وبمشاركة نحو مائة طالب.

وتتسم المحاضرات بالطابع العملي وتحظى بمشاركة ممثلي جمعيات وشركات تنتمي للقطاع السياحي بمدينة الأقصر.

وأكد السفير الإسباني بالقاهرة، رامون خيل كساريس على أهمية التعاون بين إسبانيا ومصر في مجال علم المصريات وكذلك مجال العمل الأكاديمي على ضفتي المتوسط.

كما عبر الدكتور محمد محجوب عزوز، رئيس جامعة الأقصر، التي تعد واحدة من أحدث الجامعات المصرية المنضمة لمنظومة التعليم العالي في مصر، عن سعادته بانعقاد هذا الملتقى، معتبرا أنه يمثل خطوة في غاية الأهمية لصالح التراث التاريخي لمدينة الأقصر والتنمية المستدامة للمعرفة من خلال مبادرة تجمع بين علم المصريات والسياحة وتعليم اللغة الإسبانية.

وتستهدف المحاضرات مد جسور بين علم المصريات والسياحة ودعم تعلم اللغة الإسبانية، كما تهدف كذلك دعم التعاون بين الجامعات المصرية والإسبانية بهدف السماح للطلاب بتحصيل المعارف والمهارات المتعلقة بمجالي السياحة وعلم المصريات.

ومن جانب آخر، تساهم المحاضرات في تسليط الضوء على مواد سمعية وبصرية ووثائق أنتجتها البعثات الأثرية الإسبانية- المصرية العاملة فى مصر وكذلك المؤسسات والمتاحف والهيئات الحكومية فى كل من مصر وإسبانيا ومشاركتها مع الدارسين.