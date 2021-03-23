سحابة ترابية تغطى سماء مركز إدفو بمحافظة أسوان

أسوان – عبد الله صلاح

غطت سحابة ترابية الطريق الصحراوي الغربي بمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان مساء اليوم الثلاثاء، ما أدي إلى انخفاض مستوى الرؤية على الطريق.

وشهدت مدينة أسوان، على مدار يومي الإثنين والثلاثاء، طقسًا حارًا، فيما سادت حالة من استقرار الاوضاع بالطرق الداخلية حيث شهدت سيولة مرورية .

وشهدت البلاد، اليوم الثلاثاء، حالة من التقلبات الجوية تؤثر على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تعرضت البلاد لنشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة تصل لحد العاصفة خاصة على الأماكن المكشوفة، نتيجة تأثر البلاد بمنخفض خماسينى قادم من الصحراء الليبية.

شبورة ترابية تغطى سماء إدفو فى أسوان