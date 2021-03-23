اليوم السابع
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زراعة دمياط: تحول 6001 فدان من الرى بالتنقيط بدلا من الغمر

الثلاثاء، 23 مارس 2021 09:00 ص
زراعة دمياط: تحول 6001 فدان من الرى بالتنقيط بدلا من الغمر رى بالتنقيط-ارشيفية
دمياط معتز الشربينى

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قال المهندس سميح عبد السميع وكيل وزارة الزراعة بدمياط إنه تم المرور على زراعات البطيخ بالتنقيط كأحد نظم الري الحديث بديلا عن رى الغمر، وذلك في إطار الجهود المبذولة من الدولة للتحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلا عن رى الغمر.

وأكد وكيل زراعة دمياط فى تصريح لليوم السابع، أن المساعي التي تبذلها أجهزة الزراعة بنطاق محافظة دمياط يتجلى أثرها في التزايد غير المسبوق في استخدام نظم الري الحديث، حيث تشهد المحافظة إقبالا كبيرا من قبل المزارعين للتحول لاستخدام نظم الري الحديث بديلا عن رى الغمر وذلك حيث وصلت المساحات المطورة من قبل المزارعين إلى 6001 فدان بعدد 3556 مزارع بالإضافة إلى استلام عدد 135 طلب للتحول لنظم الري الحديث بمساحة 726 فدان ومن المتوقع زيادة هذه المساحات خلال الموسم القادم.

 


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