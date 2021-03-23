اليوم السابع
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الثلاثاء، 23 مارس 2021 08:52 ص
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رئيس مدينة المنيا: الانتهاء من المرحلة الأخيرة لتطوير كورنيش النيل آخر مارس

الثلاثاء، 23 مارس 2021 08:00 ص
رئيس مدينة المنيا: الانتهاء من المرحلة الأخيرة لتطوير كورنيش النيل آخر مارس كورنيش النيل بالمنيا
المنيا- حسن عبد الغفار

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قال العميد محمد صلاح رئيس مركز ومدينة المنيا، فى تصريحات خاصة، إن المرحلة الأخيرة من تطوير كورنيش النيل، أوشكت على الانتهاء، ومن المتوقع تسليم المرحلة الأخيرة نهاية الشهر الجارى .

وأضاف أنه كان مخطط الانتهاء من المرحلة الأخيرة نهاية الأسبوع الماضى ، لكن امتدت الأعمال ليكون الانتهاء خلال نهاية الشهر الجارى .

ولفت رئيس المدينة فى تصريحاته ، إلى أن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، يتابع لحظة بلحظة كافة الأعمال التى تجرى على الكورنيش وشدد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية أثناء العمل .

وأكد رئيس المدينة أن الشهر الجارى أيضا يشهد الانتهاء من رصف 6 طرق جديدة داخل المدينة ،من بينهم شارع بديل لشارع التجارة بمدينة المنيا لتسيير حركة المرور على المواطنين .

وتابع أن الوحدة المحلية حريصة على تنفيذ الخطة الاستثمارية ،للمحافظة فى مواعيدها الزمنية المحددة  ، وذلك لتحسين البيئة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين من أبناء المنيا .

واستطرد قائلا هناك حملات مستمرة بالتنسيق مع كافة الجهات ،خاصة المتعلقة بالإجراءات الاحترازية ،للوقاية من فيروس كورونا وتم تحرير العديد من المحاضر للمخالفين.


كورنيش النيل

رصف طرق

اخبار المنيا

محافظة المنيا

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