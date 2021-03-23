رئيس مجلس النواب الليبى يدعو للحفاظ على التعاون بين ليبيا وإيطاليا

أ ش أ

دعا رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، إلى الحفاظ على التعاون بين ليبيا وإيطاليا، وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، مشددًا على أن ذلك "مهم جدا" حيث تعد إيطاليا الدولة الأوروبية الأقرب إلى ليبيا، وهناك مصالح مشتركة بين البلدين.

وأكد صالح - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية اليوم/ الثلاثاء/ - أنه ينبغي الحفاظ على التعاون بين إيطاليا وليبيا والاستمرار في تطوير العلاقات والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين، مضيفا أن رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراجي سيتمكن من تعزيز العلاقات مع ليبيا عبر كل الأطراف، من خلال فهم عضوي للجغرافيا والنسيج الاجتماعي للبلاد.

يشار إلى أن وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، زار أمس الأول /الأحد/ العاصمة الليبية طرابلس، للقاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في أول زيارة لوزير من الاتحاد الأوروبي إلى السلطة التنفيذية الليبية الجديدة.