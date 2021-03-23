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رئيس جامعة الفيوم: 10065 دارسا فى محو الأمية بمشاركة 1250 طالبا وحافز مادى ألف جنيه

الثلاثاء، 23 مارس 2021 09:40 م
رئيس جامعة الفيوم: 10065 دارسا فى محو الأمية بمشاركة 1250 طالبا وحافز مادى ألف جنيه الدكتور أحمد جابر رئيس جامعة الفيوم
كتب أحمد عرفة

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كشف الدكتور أحمد جابر رئيس جامعة الفيوم، تفاصيل مساهمة الجامعة في محو الأمية، موضحا أن عدد من يتلقون دروس محو الأمية في الجامعة وصل إلى 10065 دارسا، بمشاركة 1250 طالبا يعملون في هذا المشروع.

وأضاف رئيس جامعة الفيوم، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن هناك حافزا أعلنت عنه جامعة الفيوم لتشجيع الطلاب على المشاركة في محو أمية الكبار، على رأسها تخصيص 20% من درجات التربية العملية في الجامعة لمحو أمية 4 أشخاص، بجانب إعطاء الطالب المشارك في هذا المشروع 1000 جنيه شهريا خلال فترة عمله في محو الأمية.

وأوضح رئيس جامعة الفيوم، أن الجامعة تساهم في مشروع التنور المجتمعى، حيث تتبناه جامعة الفيوم مثل باقى الجامعات المصرية، وهو دور مهم تؤديه الجامعات المصرية في المجتمع المحلى، ويضم 5 محاور أساسية؛ وهى محو الأمية أبجدية وصحية ومعلوماتية وبيئة ووظيفية، موضحا أن هناك منافسة شريفة بين الجامعات حول هذا المشروع.

فى سياق أخر، كان وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار لرئيس مجلس الوزراء، يتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية ‏لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، حيث ينص مشروع القرار على إضافة كلية ‏الألسن إلى جامعة الفيوم، وذلك في إطار الحرص على تمكين الشباب من الاطلاع، ومعايشة حوار ‏الحضارات، وقبول ثقافة الآخر، وتفعيل آليات تبادل هذه الثقافات والاستفادة منها، وذلك من خلال تقديم ‏برامج تعليمية متميزة في مجالات: اللغة، والأدب، والترجمة، إضافة إلى تأهيل كوادر مؤهلة لسوق العمل، ‏وإثراء الحياة الفكرية، والثقافية، والأكاديمية بالمجتمع.‏
 
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد التسويات التي تمت بمعرفة لجنة الخبراء المُشكلة بقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 2873 لسنة 2015، المنعقدة بتاريخ 16/2/2021 لعدد 43 تسوية.‏
 
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات ‏الاستثمار بجلستها رقم ( 74)، المنعقدة بتاريخ 2/3/2021 بعدد 20 موضوعا.‏

احمد جابر

محو الاميه

جامعه الفيوم

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