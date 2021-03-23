اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 04:22 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يشيد لنظيره الأردنى بحسن معاملة المصريين فى المملكة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:08 م
رئيس الوزراء يشيد لنظيره الأردنى بحسن معاملة المصريين فى المملكة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء مع نظيره الاردنى
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
عقدت، اليوم، بمقر رئاسة مجلس الوزراء الأردني، اجتماعات الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، برئاسة رئيسي وزراء البلدين، الدكتور مصطفى مدبولي، والدكتور بشر الخصاونة، وبحضور وفدي البلدين، حيث حضر من الجانب المصري، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، وسفير مصر لدى عمان، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين وممثلي الجهات المعنية.
 
وأشاد رئيس الوزراء بانتظام انعقاد اجتماعات اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، واصفاً اللجنة بأنها من أكثر اللجان المشتركة انتظاماً، ويعد هذا انعكاسا لخصوصية العلاقات المصرية الأردنية. 
 
كما أكد أهمية العمل، بشكل مُشترك ومنسق، لإيجاد حلول وتسويات سياسية لمختلف القضايا، مؤكداً في هذا الصدد أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لدى البلدين، وأوضح أن البلدين يعملان معاً على دفع جهود تسويتها وفقاً للمرجعيات الدولية المُتفق عليها، وعلى أساس مبدأ حل الدولتين، وبما يُفضي الى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
 
وأشاد الدكتور مصطفى مدبولي بالرعاية التي يحظى بها المواطنون المصريون، العاملون في الأردن، من جانب الحكومة الأردنية في ظل توجيهات العاهل الأردني بهذا الخصوص، مشيراً إلى مساهماتهم الفعالة في مجالات العمل المختلفة في النشاط الاقتصادي والإنتاجي بالمملكة، ومؤكداً أن ما يمثلونه من عنصر إيجابي في العلاقات بين البلدين يسهم في تحقيق المصالح المُشتركة والمُتبادلة.
 
 

مصر والأردن

مصطفى مدبولى

اللجنة العليا المشتركة

الحكومة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

انعقاد اللجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة.. مدبولي: توجيهات من الرئيس السيسي بالعمل على دعم العلاقات الثنائية.. ونقدر موقف عمان الداعم لمصر والسودان حيال ملف سد النهضة.. والخصاونة يشيد بتطابق رؤى البلدين

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:03 م

مصطفى مدبولى ينقل تحيات الرئيس السيسى للعاهل الأردنى

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:49 م

توقعات إيجابية لقطاع التأمين.. فيتش سولوشنز: نمو التأمين على غير الحياة بمصر 9%

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:49 م

مصطفى مدبولى: توجيهات من الرئيس السيسي بالعمل على دعم العلاقات مع الأردن

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:44 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة