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رئيس الوزراء يتجه إلى الأردن للمشاركة باللجنة العليا المشتركة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 09:27 ص
رئيس الوزراء يتجه إلى الأردن للمشاركة باللجنة العليا المشتركة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء
كتبت هند مختار

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غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، مطار القاهرة الدوليّ، متوجها إلى العاصمة الأردنية عمّان، على رأس وفد وزاري رفيع المستوى؛ وذلك للمشاركة في أعمال الدورة الـ 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة، التى تعقد جلساتها الرئيسية اليوم برئاسة رئيسي وزراء البلدين. 
 
ويضم الوفد المرافق للدكتور مصطفي مدبولي، وزراء: الكهرباء والطاقة المتجددة، والبترول والثروة المعدنية، والتموين والتجارة الداخلية، والتعاون الدولي، والصحة والسكان، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والطيران المدني، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، ورئيس هيئة الدواء المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالإضافة إلى عدد آخر من المسئولين وممثلي الجهات المعنية.
 
وتتناول أعمال الدورة الحالية للجنة المشتركة، عددا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، من بينها سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات لاسيما زيادة التبادل التجاري، وتسهيل نفاذ السلع إلى الأسواق، فضلاً عن التعاون في مجالات الإسكان، والكهرباء، والموارد المائية، وغيرها .
 
ومن المنتظر أن يتم في ختام أعمال اللجنة التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
 
 

مصر والاردن

اللجنة العليا المشتركة

الحكومة

مصطفى مدبولى

الاردن

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