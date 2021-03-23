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رئيس الوزراء الأردنى: العلاقات مع مصر ترتكز إلى أن البلدين فى "مركب واحد"

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:31 م
رئيس الوزراء الأردنى: العلاقات مع مصر ترتكز إلى أن البلدين فى "مركب واحد" رئيس الوزراء الاردنى
كتب محمد عبد العظيم

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أكد بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني، أن العلاقة مع الأشقاء في مصر علاقة نموذجية ومثالية ترتكز إلى أن البلدين في مركب واحد، مشيرا إلى أن المفاوضات رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، تمخضت عن توقيع عدد من الاتفاقيات في مجالات اقتصادية وتنموية، فى مجالات التخطيط والاثار والإسكان والتطوير الحضارى والكهرباء والاتصالات وغيرها.

وأضاف رئيس الوزراء الاردنى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولى، أنه تم نقل رسالة شفهية من الرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل المهندس مصطفى مدبولى، إلى الملك الأردنى عبد الله الثانى، مشددا على أن هناك مواقف مشتركة ومتطابقة تجاه القضية الفلسطينية، وفق حل الدولتين.

 


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