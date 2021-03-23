رئيس المجلس الرئاسى الليبى: الحكومة عازمة على إجراء الانتخابات فى موعدها

طرابلس /أ ش أ/

قال رئيس المجلس الرئاسى الليبى محمد المنفي، إن حكومة الوحدة الوطنية تعمل على توحيد المؤسسات وإنجاز المصالحة الوطنية، مؤكدا عزمها إجراء الانتخابات نهاية هذا العام.

وثمن المنفى - خلال مؤتمر صحفى مشترك مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم - الدعم الكبير من باريس لإعادة الاستقرار إلى ليبيا ولضمان الوصول إلى موعد الانتخابات.. مشيدا بجهود فرنسا فى تشكيل السلطة التنفيذية التى أنتجت "مرحلة توحيد المؤسسات"، لافتا إلى حدوث آخر خطوة فى ليبيا اليوم لتوحيد المؤسسات فى إشارة إلى تسليم الحكومة الموقتة السلطة إلى حكومة الوحدة.

وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد استقبل، فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء فى العاصمة الفرنسية باريس، رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى فى أول زيارة خارجية للمنفى منذ توليه منصبه، حيث بحثا كيفية الخروج من الأزمة الليبية، إضافة إلى القضايا المتعلقة بمكافحة الإرهاب.

كما أعلن ماكرون إعادة فتح السفارة الفرنسية فى العاصمة طرابلس اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، مشيرا إلى أن البعثة الدبلوماسية الفرنسية أغلقت عام 2014 رغم أنها ظلت ناشطة.