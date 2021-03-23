دليل البشرة المشرقة.. تناولى 9 فواكه صحية منها التفاح والموز والمانجو

كتبت مروة هريدى

يعتبر اتباع نظام غذائى صحى ومتوازن الطريق لحياة صحية أفضل، خاصة إذا تضمن الكثير من الخضروات والفواكه، حيث يحمى الجسم من العديد من الأمراض خاصة المزمنة مثل أمراض القلب والسكر وارتفاع ضغط الدم وغيرها، وتعتبر الفواكه الغنية بالعديد من الفيتامينات والمعادن صحية للجسم بوجه عام وللبشرة بوجه خاص، وفقًا لما ذكره موقع " timesofindia"، فإن هناك 9 أنواع من الفواكه تُحسن البشرة وتمنحها توهجًا ولمعانًا.

1- التفاح

مصدر غنى بفيتامين سى، حيث يساعد فى الحفاظ على تماسك البشرة ويحميها من أى ضرر.

2- الرمان

الرمان له العديد من الفوائد الصحية بشكل عام وللبشرة بشكل خاص، حيث يساعد على ترطيب البشرة لحتوائه على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة.

3- الكريز

الكريز غنى بالعديد من الفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة البشرة التى تمنحها التغذية اللازمة.

4- الجريب فروت

مثل الفواكه الحمضية الأخرى، الجريب فروت له أيضًا تأثير التطهير من الشوائب ويعمل على توحيد لون البشرة، إنه جيد بشكل خاص للبشرة الدهنية والمعرضة للبثور.

5- البرتقال

البرتقال غنى بفيتامين سى، وهو مفيد جدًا لصحة البشرة ويعمل على تماسكها وتوحيد لونها.

6- المانجو

المانجو غنية بفيتامينات A وC التى تساعد على توحيد لون البشرة وتجديد شبابها.

7- البابايا

البابايا مفيد لإزالة خلايا الجلد الميتة ويمكن وضعه على الوجه والجسم، كما أنه يساعد على تفتيح لون البشرة إذا تم استخدامه بانتظام على مدار فترة زمنية.

8- الفراولة

تعمل الفراولة على تفتيح لون البشرة، لاحتوائها على مضادات الأكسدة وحمض الماليك وهو ما يمنح البشرة توهج طبيعى.

9- الموز

يعتبر الموز مغذيًا للغاية للبشرة لاحتوائه على فيتامينات B وC، كما أنه مصدر غنى للبوتاسيوم الذى يمنح للبشرة لمعان فائق.