"حياة كريمة" تحقق أحلام أهالى قرية طوة ببنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

10 آلاف نسمة هم سكان أهالى قرية طوة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من تحقيق أحلام ظلت تراودهم طوال سنوات من تدنى فى مستوى الخدمات المقدمة لهم.

اليوم السابع رصد فرحة اهالى قرية طوة التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بنى سويف، بدخول القرية ضمن مبادرة حياة كريمة كمرحلة أولى.

شيماء محمد موظفة بمديرية صحة بنى سويف ، أكدت أن الصرف الصحى سيقضى على مشكلة المياه الجوفية وخاصة أن القرية تعوم على بحيرة من المياه الجوفية وأن المبادرة ستعيد إليهم الآمال مرة أخرى بإنشاء محطة رفع للصرف الصحى بالقرية.

وأضافت شيماء محمد، أن المبادرة ستشمل إحلال وتجديد مبنى الوحدة الصحية، وبناء مدرسة جديدة، مشيره إلى أن القرية يوجد بها مدرسة ابتدائى مقامة على دورين وتعمل بنظام الفترتين بنات وبنين وكثافات الفصول عالية.

فيما قال أحمد محجوب مدرس من أهالى القرية إن المبادرة ستشمل إحلال وتجديد مبنى الوحدة البيطرية بالقرية والذى يخدم فلاحى القرية وهم شريحة كبيرة حيث يوجد به شروخات وتم بناؤه أكثر من مرة دون جدوى، وإنارة بعض الطرق طوة / بنى أحمد – وطوة / البكرية والمقابر والذى يخدم قريتين، وأيضا دعم القرية بمحولين كهرباء.

فيما قال سعيد أحمد من أهالى القرية إن المبادرة ستشمل إعادة تركيب خطوط مياه الشرب حيث تعانى القرية طوال العام من ضعف ضخ المياه المنازل.

وأعلن الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أنه قد تم إدراج 65 قرية على مستوى المحافظة فى المرحلة الجديدة لمبادرة "حياة كريمة " تنفيذا لتكليفات القيادة السياسية بتوسيع نطاق المبادرة، ضمن المشروع القومى لتطوير 1000 قرية على مستوى محافظات الجمهورية لإحداث تطوير شامل بتلك القرى، وذلك بالتوازى مع الجهود والمبادرات الأخرى التى يتم تنفيذها بباقى القرى، مشيراً إلى أن التطوير يتم فى ظل التضافر والتكامل بين كافة الأجهزة الحكومية ومؤسسة حياة كريمة، فى إطار التنمية المستدامة التى تستهدف الريف المصري، لرفع قدرات البنية الأساسية لتلك القرى والكفور والنجوع من كل الجوانب.

وأوضح محافظ بنى سويف، أن التطوير المزمع تنفيذه بتلك القرى يرتكز على 3 محاور رئيسية، بحيث يتضمن المحور الأول تحسين خدمات البنية الأساسية من توافر خدمات مياه الشرب والصرف، الكهرباء، الطرق والمواصلات والاتصالات، بالإضافة إلى الاهتمام بالنظافة والبيئة، فيما يشمل المحور الثانى تحسين مستوى الخدمات والمرافق العامة من مدارس مناسبة تستوعب التلاميذ بتلك القرى والقضاء على الكثافات داخل الفصول، بالإضافة إلى تطوير مستوى الخدمات الصحية بالقرى وتطوير مراكز الشباب وإتاحة الفرصة لممارسة الرياضة، بينما يركز المحور الثالث على تحسين مستوى الدخل بتنويع مصادره، وذلك من خلال إنشاء مصانع جديدة بما يسهم فى تطوير المهمة الرئيسية للقرية والاستفادة من المزايا النسبية التى تتمتع بها واستثمار طبيعة ونشاط الاقتصادى القائم على الزراعة والصناعات الحرفية.