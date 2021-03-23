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حوار استراتيجى بين الولايات المتحدة والعراق فى أبريل المقبل

الثلاثاء، 23 مارس 2021 11:20 م
حوار استراتيجى بين الولايات المتحدة والعراق فى أبريل المقبل المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي
رويترز

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قال البيت الأبيض اليوم الثلاثاء إن الولايات المتحدة والعراق سيعقدان حوارا استراتيجيا في أبريل وإن الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف موجودة في العراق لتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها حتى لا يعيد تنظيم الدولة الإسلامية المتشدد تجميع صفوفه.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان "ستكون هذه فرصة مهمة لمناقشة مصالحنا المشتركة عبر مجموعة من المجالات تشمل الأمن والثقافة والتجارة والمناخ".

وأضافت "الاجتماعات ستوضح بشكل أكبر أن قوات التحالف موجودة في العراق فقط لغرض التدريب وتقديم المشورة للقوات العراقية لضمان عدم تمكن داعش من إعادة تجميع صفوفها".

 

 

 


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