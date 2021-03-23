اليوم السابع
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حبس مدير مكتب مقاولات وعامل 4 أيام لتزويرهما مستندات حكومية بالإسكندرية

الثلاثاء، 23 مارس 2021 03:14 م
حبس مدير مكتب مقاولات وعامل 4 أيام لتزويرهما مستندات حكومية بالإسكندرية حبس - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قررت نيابة سيدى جابر بالإسكندرية، حبس مدير مكتب للمقاولات العمومية والتسويق العقارى، وعامل بذات المكتب، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها لعملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى قسم التزييف لفحصها.

تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مدير مكتب للمقاولات العمومية والتسويق العقارى، وعامل بذات المكتب، بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية، متخذان من مكتب المقاولات والتسويق العقارى الذى يعملان به والكائن مقره بدائرة قسم شرطة سيدى جابر، وكراً لمزاولة نشاطهما الإجرامى وترويج المحررات المزورة لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة، وذلك نظير مبالغ مالية يتحصلان عليها منهم.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم إلقاء القبض عليهما وبتفتيش مقر المكتب المشار إليه عُثر بداخله على العديد من المستندات والمحررات والأختام "مزورة بالكامل" وكمية كبيرة من طوابع الدمغات المقلدة وجهاز كمبيوتر محمول يحوى نماذج المحررات والأختام المضبوطة ونماذج لأختام شعار الجمهورية المقلدة ، وطابعة ألوان تُستخدم فى طباعة المستندات المزورة وهاتف محمول يحوى العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية على برنامج "واتس آب" الدالة على نشاطهما الآثم.

وبمواجهة المتهمين المذكوران أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.


الاسكندريه

امن الإسكندرية

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حبس مدير مكتب مقاولات وعامل

تزوير مستندات حكومية

مباحث الأموال العامة

قسم شرطة سيدى جابر

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