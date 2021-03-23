حبس راكب 4 أيام لمحاولته تهريب أجهزة تنقيب عن الذهب عبر مطار القاهرة

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الثلاثاء، بحبس متهم بمحاولة تهريب أجهزة تنقيب عن الذهب والمعادن، داخل البلاد، 4 أيام علي ذمة التحقيقات، وكلفت النيابة بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة.

كانت السلطات الأمنية بمطار القاهرة الدولي، قد تمكنت من ضبط 7 أجهزة تنقيب عن الذهب والمعادن غالية الثمن، أخفاها راكب داخل حقائبه فور وصوله من الخارج.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة المصرية القادمة من إحدى الدول الخليجية، اشتبه عبدالعال نعمان مدير الجمارك، فى راكب مصرى، وبفحص امتعته على جهاز الكشف بالأشعة بمعرفة مأمور الجمارك، تلاحظ وجود 7 أجهزة خاصة باكتشاف الذهب والمعادن.

تم تحرير محضر ضبط جمركي بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة