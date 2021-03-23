جو بايدن: تمرير قانون حظر السلاح فى الكونجرس سينقذ حياة الأمريكيين

أكد جو بايدن الرئيس الامريكى، تمرير قانون حظر السلاح فى الكونجرس سينقذ حياة الأمريكيين، مضيفا نحث المشرعين فى الكونجرس للعمل من أجل حظر الأسلحة.

وأضاف بايدن في كلمة متلفزة منذ قليل، نثمن شجاعة الشرطة فى التعامل مع إطلاق النار فى كولورادو .

وقالت السلطات إن شابا فى الحادية والعشرين من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل تتعلق بإطلاق النار فى متجر للبقالة بولاية كولورادو لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه اسمه أحمد العليوى العيسى من مدينة أرفادا فى كولورادو، وحالته مستقرة بعدما اصيب فى ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر أمس الاثنين فى متجر كينج سوبرز بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومترا شمال غرب دنفر.

وتتراوح أعمار الضحايا الذين أُعلنت أسماؤهم فى مؤتمر صحفى صباح اليوم الثلاثاء بين 20 و65 عاما.