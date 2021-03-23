اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 23 مارس 2021 07:43 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

جو بايدن: تمرير قانون حظر السلاح فى الكونجرس سينقذ حياة الأمريكيين

الثلاثاء، 23 مارس 2021 07:13 م
جو بايدن: تمرير قانون حظر السلاح فى الكونجرس سينقذ حياة الأمريكيين جو بايدن الرئيس الامريكى
كتب وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أكد جو بايدن الرئيس الامريكى، تمرير قانون حظر السلاح فى الكونجرس سينقذ حياة الأمريكيين، مضيفا نحث المشرعين فى الكونجرس للعمل من أجل حظر الأسلحة.
 
وأضاف بايدن في كلمة متلفزة منذ قليل، نثمن شجاعة الشرطة فى التعامل مع إطلاق النار فى كولورادو .
 

وقالت السلطات إن شابا فى الحادية والعشرين من عمره يواجه عشر اتهامات بالقتل تتعلق بإطلاق النار فى متجر للبقالة بولاية كولورادو لكن دوافع الجريمة لا تزال غامضة.

 

وقالت الشرطة إن المشتبه فيه اسمه أحمد العليوى العيسى من مدينة أرفادا فى كولورادو، وحالته مستقرة بعدما اصيب فى ساقه خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بعد ظهر أمس الاثنين فى متجر كينج سوبرز بمدينة بولدر الواقعة على بعد 45 كيلومترا شمال غرب دنفر.

 

وتتراوح أعمار الضحايا الذين أُعلنت أسماؤهم فى مؤتمر صحفى صباح اليوم الثلاثاء بين 20 و65 عاما.

 


جو بايدن

أمريكا

العنف فى أمريكا

حوادث اطلاق النار فى أمريكا

الحوادث الدموية بأمريكا

قانون حظر السلاح

الكونجرس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ننشر صورة منفذ هجوم كولورادو بعد قتله 10 أشخاص فى أمريكا

الثلاثاء، 23 مارس 2021 07:00 م

حادث جديد يهز أمريكا.. مقتل 10 أشخاص فى إطلاق نار بأحد المحلات التجارية بولاية كولورادو.. الشرطة تضبط المشتبه به.. وحاكم الولاية يعلق: رأينا وجه الشر.. وCNN: الحادث سيجدد النقاش حول تشريع للحد من الأسلحة

الثلاثاء، 23 مارس 2021 02:30 م

شاهد لحظة القبض على المشتبه به فى حادث كولورادو بعد قتله 10 أشخاص

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:41 ص

CNN: حادث كولورادو سابع إطلاق نار جماعى بأمريكا فى أسبوع

الثلاثاء، 23 مارس 2021 10:15 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة