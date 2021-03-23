جمارك المطار تضبط محاولة تهريب هواتف محمولة بملابس راكبة

كتب محمود عبد الغنى

أحبطت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي محاولة راكبة من جنسية عربية، تهريب هواتف محمولة ماركة iPhone خبأتها أسفل ملابسها التي ترتديها، قادمة من دبي.

وأفاد مصدر جمركي بمطار القاهرة، أثناء إنهاء إلاجراءات الجمركية على ركاب الطائرة الإماراتية القادمة من دبي، استوقف صبري حسانين رئيس القسم المعين علي لجنة الخط الأخضر إحدي الراكبات عند محاولتها الخروج من بوابة اللجنة والتي أنكرت حوزتها لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية.

قام وائل إمبابي مدير الحركة المشرف علي صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، بتكليف كل من أحمد عبد العليم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة علي جهاز الفحص بالأشعة ثم محمود عبد المطلب مأمور الجمرك يدويا، ولم يسفر التفتيش عن وجود شيء مخالف داخل الحقائب إلا أنه تلاحظ لصبحي ربيع جابر مدير الجمرك أن حركة الراكبة غير طبيعية، فكلف أسماء عزمي مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا، ما أسفر عن ضبط كمية من التليفونات المذكورة مخبأه علي جسد الراكبة أسفل ملابسها التي ترتديها.

أمر مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكبة بعد العرض علي الدكتور ماجد موسي مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.